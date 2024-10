Jeremi verwechselt vermutlich Gramm mit Milligramm - ein tödlicher Irrtum. In seiner Leiche wird viel zu viel Koffein gefunden. Das Mittel in Reinform ist ein Trend vor allem im Kraftsport - aber schwer zu dosieren und hochgefährlich. Von Sybille Seitz

Vor rund einem Jahr wird Jeremi in einem Studentenwohnheim in München tot aufgefunden. Eine Obduktion bringt zunächst keine Erkenntnisse über die Todesursache des 20-Jährigen. Erst als die in Berlin lebenden Eltern eine Packung mit reinem Koffeinpulver in seinem Zimmer finden, wird noch eine toxikologische Untersuchung durchgeführt, die den Verdacht bestätigt: Jeremi hat viel zu viel Koffein in seinem Körper.

Sein Vater Viktor erinnert sich an ein Gespräch mit seinem Sohn wenige Wochen vor dessen Tod: "Er hatte mich vor den Ferien noch gefragt, was ich davon halte, Koffein einzunehmen vor dem Fitness-Training, weil es gerade so ein Trend ist. Da hab ich gesagt, dass ich mich damit nicht auskenne, generell kein Fan bin, um was einzunehmen."