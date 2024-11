Kind aus drittem Stock geworfen - Mutter kommt in Psychiatrie

Do 21.11.24 | 16:28 Uhr

Ein kleines Mädchen wird im Juni schwer verletzt im Hof eines Berliner Wohnhauses gefunden. Ihre Mutter soll das Kind aus dem Fenster geworfen haben. Das Berliner Landgericht urteilt nun: Die 41-Jährige muss dauerhaft in die Psychiatrie.

Weil sie ihr kleines Kind aus dem Fenster ihrer Wohnung in Berlin-Köpenick warf und dadurch schwer verletzte, soll eine Frau dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Das hat das Berliner Landgericht entschieden.

Die 41-Jährige habe in einem akuten Schub ihrer psychischen Erkrankung ihre damals 21 Monate alte Tochter aus dem Fenster ihrer Wohnung in Berlin-Altglienicke geworfen oder gestoßen, begründete der Vorsitzende Richter Wolfgang Dobrikat. Das Mädchen erlitt bei der Tat am 10. Juni dieses Jahres erhebliche Verletzungen.

Das Gericht ging wie die Staatsanwaltschaft von einem versuchten Totschlag aus. Die Frau sei jedoch wegen einer Erkrankung nicht schuldfähig gewesen, hieß es weiter im Urteil. Weil derzeit die Gefahr weiterer erheblicher Straftaten bestehe, sei eine Unterbringung erforderlich.