Offener Brief

Unter dem Titel "eXit von Twitter" haben mehrere deutsche Prominente, Schriftsteller sowie Einrichtungen einen Offenen Brief verfasst, in dem sie ihren Rückzug von der Social-Media-Plattform X verkünden.

Zu den bekanntesten Unterzeichnern des am Montag veröffentlichten Briefes zählen die Moderatorin Dunja Hayali, die frühere Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) und der Aktivist und Chefredakteur des Internetportals "FragDenStaat" Arne Semsrott. Aber auch Institutionen wie die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz oder das Jüdische Museum München schlossen sich dem Brief an. Initiiert wurde der Sammelausstieg vom Berliner Schriftsteller Max Czollek und Autor Jan Skudlarek.