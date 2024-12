In Finsterwalde im Landkreis Elbe-Elster ist ein Fahrradfahrer am späten Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.



Wie die Polizei mitteilte, sind der 71-jähriger Radfahrer und ein Auto gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Langer Damm und Lange Straße kollidiert. Der 71-Jährige zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Der Fahrer des PKW erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Experten der Dekra haben den Unfallort in den frühen Abendstunden untersucht.