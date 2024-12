tastatur Mittwoch, 18.12.2024 | 18:14 Uhr

Das ist ja sehr lobenswert, obwohl die genannten Linien nicht zu meinen "Stamm"strecken gehören. Vielen Dank, dgen der ganze Dreck überall, es ist schwer zu ertragen.

Und dennoch wundert mich immer wieder, fast jeder het mit einem Rucksack aus dem Haus. Ist es denn nicht möglich, sein "Abfallzeugs" in eine Tüte und dann zurück in den Rucksack zu stecken - wenn der Abfall schon nicht in den oft lustik beschrifteten Orange-Behältern landen kann?

Außerdem haben manche Raucher so viel lange WEile, ihre Kippen "schön" zwischen den immer noch üblichen Pflasterungen zu "verpressen". Man könnte denken, dass sich die Gehirne gleich mit aufgelöst haben; es sieht nicht nur grässlich aus, es stinkt auch!