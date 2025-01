Die Zahl der Fahrrad- und Ladendiebstähle ist in Berlin nach Angaben der Polizei im vergangenen Jahr gesunken. Zugleich nahmen Einbrüche in Keller zu. 2022 und 2023 wurden jeweils etwa 28.800 Fahrräder als gestohlen gemeldet, im laufenden Jahr waren es weniger, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel der Nachrichtenagentur DPA sagte. Die genauen Zahlen werden im Rahmen der Kriminalitätsstatistik 2024 veröffentlicht.

Auch die Keller in Mietshäusern müssten besser gesichert werden. Das zeigten die nicht ganz unbeträchtlichen Zahlen zu den Kellereinbrüchen. "Da reicht kein billiges Vorhängeschloss an der Kellertür, wenn dahinter ein teures Marken-Rad steht; leider sehen wir so etwas aber immer wieder", so die Polizeipräsidentin.

Bei der Aufklärung der Taten und der Verfolgung der Täter setze die Polizei ebenso wie beim Autodiebstahl auch auf eine enge und gute Zusammenarbeit insbesondere mit Brandenburg und dem Nachbarland Polen und der dortigen Polizei. "Das läuft jetzt schon über Jahre hinweg sehr eng und führt mehr und mehr zur Aufklärung von Taten, insbesondere bei Taten durch Banden", erklärte Slowik Meisel.