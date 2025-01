Am Zaun eines Polizeigebäudes in Berlin-Wittenau hat es am Donnerstagabend eine Detonation gegeben, zwei Polizisten wurden zum Teil schwer verletzt. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten Angriff gehandelt haben könnte.

Bei der Explosion eines unbekannten Gegenstandes am Zaun eines Polizeigeländes in Berlin-Wittenau sind am Donnerstagabend ein Polizist und dessen Kollegin teils schwer verletzt worden. Der Mann habe schwere Verletzungen im Gesicht und am Auge erlitten, die Polizistin ein Knalltrauma, teilte die Polizei Berlin auf der Plattform X mit. Lebensgefahr könne bei beiden ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher.

Ob es sich um einen gezielten Angriff auf die Polizei handele, konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht sagen. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Im Laufe des Tages werde die Polizei weitere Informationen zu dem Fall veröffentlichen.