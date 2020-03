Am Dienstagmorgen um acht Uhr kommt Emil zu uns. Am Mittwoch stoßen außerdem noch Julian und Jonathan dazu. Denn die Schule ist dicht , und wir Eltern haben uns abgesprochen, unsere – vornehmlich Einzelkinder – gemeinsam zu betreuen. Damit sie und wir nicht verrückt werden.

Mein Sohn Ben* ist neun Jahre alt und hat keine Geschwister. Das war nicht so geplant, aber immer in Ordnung. Jetzt fällt es uns erstmals vor die Füße. Denn wenn jetzt keine Schule mehr stattfindet, was natürlich sinnvoll ist, um das Coronavirus nicht weiter zu verbreiten, beginnt für Ben eine Zeit der sozialen Isolation. Und die wird ihm besonders schwerfallen, denn Ben ist außergewöhnlich energetisch. Nein, er hat keine ADHS-Diagnose und ist auch kein Zappelphilipp. Aber wenn er sich nicht mindestens zwei bis drei Stunden am Tag möglichst spielerisch bewegen kann, ist er unausstehlich.

Das Wochenende hat mein Kind auf seinem relativ neuen Fahrrad verbracht. Ein kicherndes "Los, ihr lahmen Enten", war wohl das, was mein Mann und ich am meisten von ihm gehört haben bei unseren Ausfahrten. Sobald er – uns vorausfahrend – an einer Wiese vorbeikam, auf der Fußball gespielt wurde, hat er das Rad an den nächsten Baum gelehnt und hat enthusiastisch gefragt, ob er mitspielen darf. Ich mag das am Fußball normalerweise. Es bringt Menschen so unkompliziert zusammen. Doch kontraproduktiv in Sachen Corona-Schutz ist genau das ja dieser Tage durchaus.

Aber nun beginnt die erste Woche ohne Schule. Ohne Hort. Ohne Nachmittagsangebote. Was das Lernpensum betrifft, mache ich mir keine großen Sorgen. Das Kind hat sehr engagierte Lehrer und ich fand Home-Schooling als Idee immer schon spannend. Nur muss ich neben Home-Schooling auch Home-Office hinkriegen. Mein Chef und meine Kollegen bauen auf mich. Ich arbeite schon seit mehr als einer Woche im Home-Office. Mein Mann ist auch zuhause. Er ist selbständig in einem Medienberuf und froh, wenn überhaupt noch Aufträge eintröpfeln, die er dann unverzüglich bearbeitet, um zu signalisieren, dass er präsent ist.

Doch was tun in Corona-Zeiten, wenn nichts mehr geht? Unser Kind wird uns ohne Kindergesellschaft in der Pfanne verrückt. Zu viel Mediennutzung tut ihm auch nicht gut - und wir müssen arbeiten. Also kommt am Dienstagmorgen Emil, ein Schulfreund, zu uns. Ähnliches Kaliber, alleinerziehende Mutter. Zusammen werden sich die beiden gut beschäftigen können. Sie können ja Fahrradfahren, Fußballspielen in unserem Hof oder eine Höhle bauen im Zimmer. Am Mittwoch, da habe ich frei, kommen dann auch noch Julian und Jonathan dazu. Ich werde mit den Jungs in unseren Garten nach Brandenburg fahren. Dort können sie auf dem Trampolin springen und durch den Wald rennen.

Am Donnerstag geht Ben dann zu Emil, am Freitag hat Julians Mutter für die Bande Zeit. Die Nachmittage, wenn die Freunde wieder weg sind, und ich fertig bin mit meinem Arbeitspensum, haben wir für den Schulstoff vorgesehen. Damit ist die erste von fünf Wochen schulfrei zumindest theoretisch durchgeplant. Immer vorausgesetzt, keine Corona-Quarantäne wirft alles über den Haufen. Und dieser Fall ist ja gar nicht so unwahrscheinlich.

Denn natürlich ist uns Eltern allen klar, dass wir, indem wir die Kinder zusammen betreuen, die Maßnahmen, um Covid-19 an einer Ausbreitung zu verhindern, ein Stück weit unterminieren.