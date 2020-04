Dieses Ostern ist anders: #stayhome ist grundsätzlich die Devise. Doch was tun, wenn ich an den Feiertagen das Gefühl habe, infiziert zu sein? Haben die Supermärkte offen? Und welche Gärten sind für den erlaubten Spaziergang geöffnet?

Was an diesem Ostern erlaubt ist - und was nicht

In Notfällen (zum Beispiel bei Atemnot) wenden Sie sich an den Notruf 112 oder eine Rettungsstelle.

Bewegung und Sport an der frischen Luft sind in Berlin und Brandenburg grundsätzlich erlaubt, allerdings gelten dabei die üblichen Regeln: allein, zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts. Menschenansammlungen sind nicht erlaubt. Zu Hause bleiben und nicht zu viel rausgehen ist genau das, was die Ausbreitung des Virus wohl gerade verlangsamt.

In Berlin haben die Parkanlagen der Grün-Berlin-Gruppe [gruen.berlin.de] geöffnet: Britzer Garten, Gärten der Welt, Spreepark, Natur-Park Südgelände, Kienbergpark, Park am Gleisdreieck, Tempelhofer Feld und Botanischer Volkspark. Auch die öffentlichen Parks vom Lustgarten bis zum Görlitzer Park sind zugänglich.

Weitere Gärten sollten vor Besuch recherchiert werden - aber frische Luft gibt es in Brandenburg ja auch an vielen Orten jenseits von Parks und Gärten.

Nach Auskunft des Tourismusverbands Havelland haben folgende Gärten in Brandenburg geöffnet: Schlossgarten Paretz, Apothekergarten Milow, Schlosspark Caputh, Humboldthain, Bürgerpark Marienberg, Schlosspark Plaue, Hohenzollernpark Friesack, Gutspark Stölln, Skulpturenpark am Klostersee, Gutspark Reckahn, Landschaftspark Groß Behnitz, Pfarrgarten Ribbeck, Birnengarten Ribbeck, Gutspark Petzow. Die anderen zehn Gärten sind derzeit geschlossen.

Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt: Abstand halten - also vielleicht doch lieber mit dem Rad fahren, falls möglich.

Die BVG in Berlin ändert ihren Fahrplan nicht. Für die Osterfeiertage gilt der gleiche Fahrplan wie an Sonn- und Feiertagen. Auch für die S-Bahn gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Allerdings bietet diese für die Osterfeiertage einen durchgehenden Nachtverkehr von Donnerstag bis Montag an. Dieser gilt sonst nur von Freitag bis Sonntag. Da Samstag kein Feiertag ist, gilt für die BVG und die S-Bahn auch der reguläre Fahrplan vom Samstag.

Trotz Sonderöffnungsregelungen wegen der Corona-Pandemie bleiben Supermärkte in Berlin am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Laut Senat dürfen Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte und Apotheken zwar bis 19. April auch an Sonn- und Feiertagen zwischen 12 und 18 Uhr öffnen. "Davon machen unsere Geschäfte aber keinen Gebrauch", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen der Nachrichtenagentur epd. Die Angestellten in den Supermärkten und anderen noch geöffneten Geschäften arbeiteten derzeit an der Belastungsgrenze und bräuchten dringend "eine Verschnaufpause".



Aus dem brandenburgischen Gesundheitsministerium hieß es am Dienstag, Geschäfte dürften wegen der Corona-Ausnahmeregelungen diesmal auch am Osterfest öffnen, nämlich so wie in Berlin zwischen 12 und 18 Uhr. Ladenöffnungen seien nach Aussagen der verschiedenen Einzelhandelsketten in der Region zu Ostern aber nicht zu erwarten.