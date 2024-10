Über die Verwaltungsreform werde in Berlin gefühlt seit 30 oder 40 Jahren diskutiert. "Und jetzt sind wir kurz vor der Zielgeraden", so Wegner weiter. Nun gehe es an den Textentwurf für ein Landesorganisationsgesetz.

Der Rat der Bürgermeister soll zudem künftig das Recht haben, Vorschläge für Verwaltungsvorschriften zu machen "und auch Änderungen oder die Aufhebung von solchen mit Wirkung auf die Bezirke zu beantragen". Er soll aber auch die Möglichkeit erhalten, eigene Vorschläge ans Landesparlament zu richten.

Nach dem Verlauf des Spitzentreffens am Freitag zeigten sich auch die Vertreter der Oppositionsparteien Grüne und Linke, die an dem Prozess von Anfang an mitwirken, optimistisch. "Wir waren uns einig, dass diese Reform notwendig ist, auch um das Vertrauen in die Demokratie zu stärken", sagte Linken-Fraktionschef Tobias Schulze. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf sprach von "beeindruckenden, konstruktiven Gesprächen".