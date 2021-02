Margarete Berlin Samstag, 13.02.2021 | 22:15 Uhr

Was für eine Lockdown-Verlängerung?

Es macht doch fast jeder, was er will. Nachdem die RRG-Leuchten nun auch wieder Alkohol in der Öffentlichkeit erlauben, wird es bald erneut rund gehen mit entsprechenden Folgen.

Ein Wahlgeschenk für Öko-Suffkis halt.

Bei uns in der Maaßenstr am Nollendorfplatz war heute schon prima Massen-Stimmung bevor es weiter ging auf unseren „Rummelplatz“ Winterfeldt-Markt. Und das Ordnungsamt schreibt wie besessen Falschparker auf.