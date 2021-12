Die Teilnehmer des Protests liefen mit Transparenten durch die Straßen der südöstlich von Berlin liegenden Stadt und protestierten gegen staatliche Maßnahmen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 850 Menschen an dem knapp zweistündigen Protestzug, der mit einer Kundgebung endete. Es sei zu keinen Störungen gekommen, so ein Polizeisprecher.

Mehrere Hundert Menschen haben in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) am Montagabend gegen Corona-Maßnahmen demonstriert.

Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen haben am Montag in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Thüringen protestiert. Laut Lagedienst der Polizei waren in Brandenburg in mehr als 20 Städten Versammlungen mit Corona-Bezug geplant, darunter in Königs Wusterhausen, Guben, Eberswalde, Potsdam und Cottbus

In Falkensee bei Berlin nahmen laut "Bündnis gegen rechts" am Abend rund 400 Personen an einem sogenannten "Spaziergang" gegen die Corona-Schutzmaßnahmen teil. An Protesten dagegen hätten sich rund 100 Menschen beteiligt, sagte ein Bündnis-Sprecher.

Königs Wusterhausen hatte zuletzt bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem die Polizei im Ortsteil Senzig am 4. Dezember in einem Einfamilienhaus eine getötete Familie entdeckt hatte.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 40 Jahre alte Vater erst die Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren, dann seine gleichaltrige Frau und anschließend sich selbst mit einer Schusswaffe getötet haben. In einem Abschiedsbrief soll der Vater seine Sorge vor einer Verhaftung mitgeteilt haben, weil er das Impfzertifikat seiner Frau habe fälschen lassen.