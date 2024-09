"Nicht nur wegen des Olympiastützpunktes, sondern auch aufgrund der hiesigen Strukturen der sportlichen Spezialschulen gilt Brandenburg bundesweit als Vorbild für den Spitzensport."

Laut der SPD ist Brandenburg in ganz Deutschland "als Sportland bekannt und hoch angesehen". Die Partei beruft sich dabei auf den Olympiastützpunkt und sportliche Spezialschulen. Die Sozialdemokraten wollen die gesetzliche Sportförderung weiter erhöhen. So soll die Förderung an die steigenden Mitgliederzahlen in den Sportverbänden angeglichen und die Tarifanpassung für Trainer abgesichert werden.

Außerdem sollen Sportstätten in den Kommunen gefördert und das Baumaßnahmen-Programm "Goldener Plan Sport" mit einem kommunalen Investitionsprogramm fortgesetzt werden.