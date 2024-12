Die AfD bekommt in Brandenburg aktuell die meisten Stimmen - auch, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Dem BrandenburgTrend zufolge verliert die SPD deutlich. Nicht mal jeder Fünfte kann sich für Olaf Scholz erwärmen.

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die AfD in Brandenburg stärkste Kraft. Sie käme auf 30 Prozent, bei der letzten Bundestagswahl 2021 holte sie im Land 18,1 Prozent der Stimmen. Das geht aus dem BrandenburgTrend hervor, den das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap für rbb24 Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg erstellt hat. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag veröffentlicht.



Mit 21 Prozent liegt die CDU auf Platz 2 (2021: 15,3 Prozent). Die SPD erreicht dahinter 19 Prozent. Sie lag 2021 mit 29,5 Prozent weit vor den anderen Parteien an erster Stelle.



Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das erstmals bei der Bundestagswahl 2025 antritt, würde elf Prozent erreichen. Bündnis 90/Die Grünen kämen auf sieben Prozent (2021: 9 Prozent). Die Linke würde ihr Ergebnis halbieren. Nach 8,5 Prozent im Jahr 2021 steht sie in Brandenburg zurzeit bei vier Prozent.