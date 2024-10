Im Vorfeld war beschlossen worden, drei Vizepräsidenten zu bestimmen, damit alle Fraktionen in der Landtagsspitze vertreten sind. Am Donnerstag wurden zunächst die BSW-Abgeordnete Jouleen Gruhn und der CDU- Parlamentarier und Verkehrsminister Rainer Genilke gewählt. Für Gruhn stimmten 72 Abgeordnete, mit Nein votierten 5 Abgeordnete bei 9 Enthaltungen. Genilke erhielt 73 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen bei 6 Enthaltungen. Er soll nach dem Willen der CDU weiter Verkehrsminister bleiben, bis eine neue Landesregierung im Amt ist.



Der AfD-Kandidat, der Abgeordnete Daniel Münschke, brauchte zwei Wahlgänge. Im ersten Anlauf erhielt er 37 der abgegebenen 86 Stimmen, 39 stimmten gegen ihn. Im zweiten Wahlgang erhielt der AfD-Kandidat 41 Ja- und 34-Neinstimmen bei elf Enthaltungen. Nötig war die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.



Münschke leitete in der vorherigen Wahlperiode den Landtagsverkehrsausschuss. Der Verfassungsschutz Brandenburg stufte bisher mehrere AfD-Landtagsabgeordnete als rechtsextrem ein, dazu zählte Münschke bislang nicht. In der abgelaufenen Legislaturperiode stellte die AfD mit Andreas Galau bereits einen Vizepräsidenten.