Die SPD will nach der Landtagswahl in Brandenburg auf dem Weg zu einer Regierung zunächst mit der CDU reden. Die CDU hat allerdings schon klargemacht, wo ihre Ziele liegen. Mit dem BSW ist auch ein Gespräch geplant.

Vier Tage nach der Landtagswahl in Brandenburg startet die SPD erste Sondierungsgespräche. "Wir prüfen jegliche Option, um eine stabile Regierung zu finden", sagte SPD-Generalsekretär David Kolesnyk am Mittwoch. Die SPD trifft sich am Donnerstag zunächst mit dem bisherigen Koalitionspartner CDU. Die Sozialdemokraten, die die Wahl am Sonntag gewannen, gehen mit einer fünfköpfigen Gruppe unter Leitung von Ministerpräsident Dietmar Woidke in das Gespräch. Details sind bisher offen.

Die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hatte der SPD-Vorstand am Montag beschlossen.