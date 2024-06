Wie zu jedem großen Fußball-Turnier bietet Berlin auch während der Heim-EM viele Möglichkeiten, Spiele in großen Gruppen zu schauen. Das Poststadion wird zum "Pride House", das sich vor allem - aber nicht nur - an queere Communities richtet.

In den kommenden Tagen und Wochen, wenn auch Fußballfans aus ganz Europa in Berlin unterwegs sein werden, verwandelt sich das Poststadion in Moabit in ein "Pride House". Nach internationalem Vorbild olympischer Häuser der Gastfreundschaft soll es sein Ort sein, an dem alle Menschen zusammenkommen können, die sich für ein respektvolles Miteinander und Vielfalt einsetzen.

"Das Public Viewing ist für alle offen. Wir laden aber ganz besonders alle queeren Menschen ein, zum Beispiel Lesben, Schwule, bi-, trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Personen“, sagt Alice Drouin, die das Projekt "Pride House Berlin" leitet, im Gespräch mit dem rbb. "Darüber hinaus sind natürlich alle Verbündeten und alle Menschen, die sich mit unseren Werten identifizieren können, eingeladen: Offenheit, Vielfalt – das ist uns wichtig."