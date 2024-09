Mit Kutrieb bekommt der BFC einen Trainer, der den Verein kennt: Schon in der Saison 2004/2005 spielte er erstmals am Sportforum und schoss in 31 Spielen 16 Tore. Später kehrte er zum BFC zurück, sodass er auf insgesamt 71 Spiele für den Verein kommt. Als Trainer blickt der gebürtige Berliner schon auf Stationen bei der VSG Altglienicke und Tennis Borussia zurück, mit letzteren stieg er 2018/19 in die Regionalliga auf.

Zuletzt stand Kutrieb seit Juni beim FC Viktoria Berlin unter Vertrag, den er allerdings vergangene Woche (19. September 2024) verlassen hatte, nachdem auch der Geschäftsführer Sport Rocco Teichmann und Sportdirektor Bernd Nehrig gegangen waren.

Der BFC Dynamo steht aktuell in der Regionalliga auf dem vierten Tabellenplatz. Am Samstag (28. September 2024, 13 Uhr) gibt Kutrieb sein Debüt an der Seitenlinie gegen Rot-Weiß Erfurt.