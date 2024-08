Berlin lockt wieder mehr Touristen an

Berlin wird als Reiseziel wieder beliebter, im ersten Halbjahr 2024 sind mehr Menschen in die deutsche Hauptstadt gekommen als im Vorjahr. Die Fußball-Europameisterschaft hat die Erwartungen der Touristiker allerdings nicht erfüllt.

Der Tourismus in der Hauptstadt zieht weiter an. 6,1 Millionen Menschen besuchten in den ersten sechs Monaten Berlin, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren demnach 6,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei den Übernachtungen stieg die Zahl im Vergleichszeitraum um knapp vier Prozent auf 14,4 Millionen.

Mit 2,2 Millionen kam den Statistikern zufolge mehr als ein Drittel der Gäste aus dem Ausland. Das entsprach einem Zuwachs bei den Auslandsbesucherinnen und -besuchern von 13,4 Prozent.