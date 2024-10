Konzertkritik | Janet Jackson in der Uber Arena - Hollywood-Show mit Fernsehgarten-Playback

Mi 09.10.24 | 08:07 Uhr | Von Bruno Dietel

Picture Allliance/Erik Kabik Photography/ MediaPun Audio: rbb24 Inforadio | 09.10.2024 | Bruno Dietel | Bild: Picture Allliance/Erik Kabik Photography/ MediaPun

Sie ist das jüngste Kind der Jackson-Dynastie und mit mehr als 160 Millionen verkauften Platten ein Weltstar – Janet Jackson war nach vielen Jahren mal wieder in Berlin. Bruno Dietel hat eine visuell beeindruckende, aber musikalisch enttäuschende Show erlebt.

13 Jahre ist es her, dass Janet Jackson zuletzt in Berlin war. Damals hat sie vergleichsweise intim im Tempodrom am Anhalter Bahnhof gespielt, jetzt sollte es die größte Halle Berlins werden, die Arena am Ostbahnhof. Jackson will es wissen, Auftakt für die gerade laufende "Together Again"-Welttournee war schließlich im vergangenen Jahr in Hollywood, da dürfen auch die europäischen Konzerte ruhig mal etwas größer und pompöser werden.

Wyclef Jean als ehrgeiziger Anheizer

Voll ist die Arena allerdings nicht, wie auch schon die anderen Deutschland-Termine ist die Berlin-Show von Janet Jackson nicht ausverkauft, die Oberränge sind abgehängt. Im Innenraum sind Stühle aufgestellt, denn die Fans der 58-jährigen Pop-Ikone aus dem wohl erfolgreichsten Musik-Clan der Welt sind eben auch nicht mehr Mitte 20, auch wenn dieser Abend für sie natürlich einen Flashback in die Jugend der 90er-Jahre bedeutet. Schon der Anheizer ist selbst ein Star, Wyclef Jean von den Fugees – nachdem er seinen Job äußerst produktiv durchgezogen hat, wummern House-Beats durch die Halle. Das wird sich auch kaum mehr ändern: Der ganze Abend gleicht bis auf wenige Balladen, Outfitwechsel und Umbauten zum Durchatmen eigentlich einem durchproduzierten, fertig gemixten DJ-Set, Uptempo-Funk-Songs und eher langsamere R&B-Hits von Janet Jackson werden zu einem.

1:50 Stunden Janet Jackson-Workout

Janet Jackson erscheint hinter einem silbernen Vorhang, sie trägt einen wallenden, bodenlangen grauen Mantel, darunter einen ebenso grauen Trenchcoat. Sind alle bereit für den Jackson-Workout? Körperlich wird es einer, sowohl für die 58-Jährige selbst als auch für ihre vier (alle männlichen) Tänzer. Für die überragende Band, die bis auf wenige Songs hinter den LED-Wänden und Kulissen versteckt bleibt, ist es sowieso eine schweißtreibende Nummer. Rein optisch ist dieses Janet Jackson-Konzert eine grandiose Popshow – Jackson mit einer beeindruckenden Kondition, mit drahtigen, zwischendurch oberkörperfreien Tänzern. Ein silberner Paillettenanzug, ein weißes Tüllkleid, eine graue Uniform mit goldenem Baseballschläger oder ein schwarzer Lackmantel – zu jedem der vier Show-Akte taucht Janet Jackson mit neuem Outfit auf. Wenn das eine Probe für ihre Vegas-Shows sein soll, die ab Dezember spielt, dann ist diese zumindest in Sachen Dynamik und Aussehen gelungen.

Voll-Playback ganz ungeniert

"Das ist doch Playback, oder?" fragt ein Mann in der Reihe hinter mir schon bei einem der ersten Songs und leider muss ich ihm Recht geben. Janet Jackson war ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder Michael nie für ihre außergewöhnliche und durchdringende Stimmgewalt bekannt, aber was sie in Berlin abliefert, ist mindestens eine Enttäuschung: Ständig fingert sie an ihrem Headset rum, als ob sie es zum ersten Mal tragen würde. Zeitweise setzt sie bis auf leises Hauchen ganz mit dem Singen aus, überlässt das dann dem Publikum, allerdings auch bei Songs, die höchstens ein Drittel der Halle textsicher kennt.

Heiserkeit und Thermoskanne

Sie hustet zwischendurch mehrfach in ein Handtuch, ist hörbar heiser, bekommt sogar eine Thermoskanne auf die Bühne gebracht – vielleicht ja mit typisch deutschem Husten-Bronchial-Tee? Zu wünschen wäre es ihr, denn einige der insgesamt vier Teile der Show bestreitet sie bis auf die wenigen unpersönlichen Ansagen ("Berlin, I Love You!") ausschließlich Playback. Das hat etwas von Fernsehgarten in Friedrichshain. Und obendrauf ist auch noch der Hallensound mies und lässt Gesang und die eigentlich sehr tighte Band zu einem lauten Brei werden.

Eine Show, der sie selbst nicht mehr gewachsen scheint

51 ihrer 58 Lebensjahre steht Janet Jackson schon auf der Bühne, sie kennt es eigentlich nicht anders. Die Show in Berlin ist ein Dauerfeuer aus Hits, genügend Repertoire dafür hat sie mit insgesamt elf Alben. So ein durchchoreografiertes Dauerfeuer bedeutet aber auch, dass man sich auf der Bühne keinerlei Schwäche erlauben darf. Und die merkt man Janet Jackson eben an – das unbarmherzige Timing ihrer eigenen Show baut einen Druck auf, dem Janet Jackson offenbar selbst nicht mehr immer standhalten kann.

