Die Berlinale will am Dienstagmittag bekanntgeben, welche Filme in das Rennen um den Goldenen Bären gehen.



Tricia Tuttle präsentiert als neue Intendantin der Internationalen Filmfestspiele Berlin zum ersten Mal das Festivalprogramm. Die 75. Ausgabe ist vom 13. bis zum 23. Februar geplant. Eröffnet werden soll das Festival mit Tom Tykwers Film "Das Licht". Einzelne Positionen des Programms hatte die Festivalleitung bereits in den vergangnen Wochen und Tagen bekannt gegeben, dazu gehört etwa die Entscheidung, dass Schauspielerin Tilda Swinton in diesem Jahr den Goldenen Ehrenbären erhält, weshalb retrospektiv mehrere der Werke mit ihr in der Hauptrolle gezeigt werden.



Die Pressekonferenz wird ab 11 Uhr auch auf berlinale.de und dem YouTube-Kanal der Berlinale gestreamt.