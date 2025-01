Analog zum Walk of Fame in Hollywood sollte der Boulevard der Stars vor über zwanzig Jahren Glanz und Glamour ins Berliner Stadtbild bringen. Mittlerweile ist er verwaist und steht damit sinnbildlich für das einstige Herz der Kino- und Filmstadt: den Potsdamer Platz.

Dabei stammt die Idee, ein Filmhaus am Potsdamer Platz zu bauen, aus den 80er Jahren. Noch zu West-Berliner Zeiten sollte auf dem Lenné-Dreieck ein Neubau entstehen für Filmmuseum, Kino Arsenal und Filmhochschule dffb. Der Entwurf des Architekten Hermann Hertzberger war sogar schon fertig. Das ehemalige Hotel Esplanade oder zumindest der Teil, der durch den Krieg nicht zerstört worden war, sollte mit eingebaut werden. Das Esplanade war in den 20er Jahren eines der berühmtesten Hotels Berlin. Heute ist ein kleiner Teil ins Sony Center integriert.

Für die Berlinale ist die Verwaisung des Potsdamer Platzes zum 75. Jubiläum problematisch. "Ein Zentrum ist für ein Festival extrem wichtig", sagt Tricia Tuttle, seit 2024 Leiterin des Festivals. "Und der Potsdamer Platz funktioniert für uns nicht so gut, weil hier viele Kinos geschlossen haben." 150.000 Kinoplätze habe man alleine über die Dauer des Festivals am Potsdamer Platz verloren.

Rainer Rother, Leiter der Deutschen Kinemathek, blickt nüchtern zurück. "Wir können diese Situation am Potsdamer Platz einfach nicht rückgängig machen", sagt er. Die Miete habe sich fast verdoppelt. "Die Renditeerwartungen der Investoren können Kulturinstitutionen einfach nicht erfüllen." Doch er hat für die nächsten zehn Jahre eine Lösung gefunden: Die Kinemathek öffnet noch 2025 vorübergehend im einst legendären Techno-Club E-Werk in Berlin-Mitte.

Denn das Filmhaus sei ursprünglich als Bürogebäude geplant gewesen und habe gar nicht zu den Anforderungen der Filmhäuser gepasst. "Um im Filmmuseum von einem Teil der ständigen Ausstellung zum anderen Teil zu kommen, musste man am Flur und an den Aufzügen vorbei. Das ist keine sinnvolle Wegführung."

Auch im Kino Arsenal sieht man das so. Stefanie Schulte Strathaus, Leiterin des Programmkinos, hat der Standort auch zu schaffen gemacht. "Es war schon eine Herausforderung, in einer Umgebung zu sein, die keine gewachsene Nachbarschaft hat", sagt sie. "Es gab dort kaum Möglichkeiten, irgendwo nach dem Kino noch gemütlich zusammen etwas essen oder trinken zu gehen." Insbesondere das Laufpublikum habe auch gefehlt. Das sei nun viel besser, denn ab nächstem Jahr werde das Kino Arsenal im Silent Green im Berlin-Wedding wiedereröffnen.

Das alte Filmhaus ist nun Geschichte - trotzdem ist die Idee eines Berliner Filmzentrums rund um den Potsdamer Platz noch nicht am Ende. Die Deutsche Kinemathek hat gemeinsam mit der Berlinale und dem Filmbildungsprojekt Vision Kino ein Konzept samt Finanzierungsideen erarbeitet.

Demnach soll auf dem Parkplatz des Gropius-Baus ein neues Filmhaus entstehen, das Berlinale, der Deutschen Kinemathek und dem Filmbildungsprojekt Vision Kino ein neues Zuhause bietet. Laut Konzept würde die Bundesagentur für Immobilienangelegenheit das Gebäude bauen, sagt Rother. "Dann zahlt die Kinemathek, wie die Berlinale weiterhin Miete, aber diese Miete geht nicht an einen Investor, sondern fließt in den Bundeskreislauf zurück."

Und damit hätte die Berlinale auch endlich einen festen Sitz gefunden. Es liegt doch ein wenig Ironie in der Geschichte: Als das Filmfestival vom Zoo an den Potsdamer Platz zog, mussten viele Kinos am Kurfürstendamm und am Tauentzien dicht machen. Sie sind heute Flagshipstores oder Modegeschäfte. Am Potsdamer Platz ist jetzt scheinbar die Berlinale die letzte überlebende Kinoinstitution.