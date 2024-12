Der Goldene Ehrenbär für ihr Lebenswerk geht bei der kommenden Berlinale an die schottische Schauspielerin Tilda Swinton. Das teilte das Festival am Freitag mit.



Als Grund für die Entscheidung nannte die Berlinale-Chefin Tricia Tuttle die "atemberaubende Bandbreite" von Swintons Werk. "Sie bringt so viel Menschlichkeit, Mitgefühl, Intelligenz, Humor und Stil ins Kino und erweitert durch ihre Arbeit unsere Vorstellungen von der Welt. Tilda ist eines unserer modernen Filmidole und seit langem auch Teil der Berlinale-Familie", wird Tuttel in einer Mitteilung weiter zitiert.

Die oscarprämierte Schauspielerin war 2009 Präsidentin der Internationalen Jury bei der Berlinale und spielte bereits in 26 Filmen des Festivalprogramms mit.

Der Preis wird demnach im Rahmen der Eröffnungsgala im Berlinale-Palast am 13. Februar 2025 verliehen.