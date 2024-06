Fast zwei Tage nach dem Tod eines 67-jährigen Fußgängers bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln laufen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei auf Hochtouren. Mögliche Zusammenhänge mit einem Autokorso oder einer sogenannten Poserfahrt stünden hierbei im Fokus. "Wir können nicht ausschließen, dass aus dem fahrenden Auto Fahnen gezeigt wurden", sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke am Freitag dem rbb. Es hänge sicherlich mit dem Ausgang des EM-Spiels der Türkei zusammen. "Inwieweit dieses Fahrzeug aber Teil des Jubelkorsos aus der City-West gewesen sein könnte, ist Teil der Ermittlung. Letzlich ist das Zeigen von Fahnen sicherlich auch nicht das entscheidende Moment."

Bei dem getöteten 67-Jährigen soll es sich nach Angaben von Civaka Azad (Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit) um einen Mann kurdischer Abstammung handeln. "Trotz des tragischen Todes von Sait T. setzten die türkischen Fans ihre Feierlichkeiten bis spät in die Nacht in ganz Deutschland fort", hieß es in einer Civaka Azad-Mitteilung.

In der Regel sei es so, dass sich Autokorsos sehr langsam bewegen, und eine Fahne sei noch kein Beleg für eine Korso-Teilnahme, sagt auch Benjamin Jendro von der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP). Aber "wenn man sich 500-PS-Boliden ausleiht - den braucht man nicht um von A nach B zu kommen - da geht es schon ein Stückweit ums Posen - immer."

Nach dem Einzug der türkischen Nationalmannschaft in EM-Achtelfinale war am Mittwochabend ein großer Autokorso von Türkei-Fans in Berlin unterwegs. Augenzeugen berichteten, dass kurz vor Mitternacht ein hochmotorisiertes Mercedes-Cabrio - der Unfallwagen - in der Hermannstraße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Karl-Marx-Straße gerast sei.



Dabei soll der Wagen mehrere andere Fahrzeuge überholt und den 67-Jährigen dann frontal erfasst haben. Das Opfer wurde nach Augenzeugen-Berichten mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Passanten und die Feuerwehr konnte er nicht gerettet werden. Er verstarb noch am Unfallort.

Fahrer und Mitinsassen des Cabrios flohen zunächst. Doch eine Stunde nach dem Unfall - am frühen Donnerstagmorgen - stellte sich ein 26-jähriger Mann der Polizei in Neukölln und gab an, der Unfallfahrer zu sein. Nachdem der Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt und vernommen wurde, kam er wieder auf freien Fuß.