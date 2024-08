Frau in Köpenick von Tram angefahren und lebensgefährlich verletzt

Unfall am S-Bahnhof

Eine 57-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag am S-Bahnhof Köpenick von einer Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Frau soll gegen 17:30 Uhr die Straßenbahngleise im Bereich der Haltestelle am S-Bahnhof überquert haben. Dabei übersah sie laut Darstellung der Polizei offenbar eine von links kommende Tram, die die Mahlsdorfer Straße nach Süden Richtung Bahnhofstraße entlang fuhr. Der 58-jährige Straßenbahnfahrer versuchte eine Gefahrenbremsung, konnte den Zusammenstoß mit der Fußgängerin aber nicht mehr verhindern. Die Frau wurde ein Stück mit der Tram mitgeschleift und verletzte sich schwer an Kopf, Oberkörper und Becken.

Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, dort wurde sie sofort auf der Intensivstation aufgenommen. Der Tramfahrer blieb unverletzt. Die Mahlsdorfer Straße war wegen der Unfallaufnahme in Richtung Hultschiner Damm bis etwa 22 Uhr gesperrt, auch der Straßenbahnverkehr der Linien 62, 63 und 67 war in diesem Zeitraum unterbrochen.