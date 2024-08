Helge Berlin Mittwoch, 21.08.2024 | 12:53 Uhr

Gibt ja neue Vorschläge aus Berlin. Anpassung der Städte und Orte für Autos durch besseren Ausbau, fließender Verkehr und weniger Füssgängerklimbim, wie Extraampel, Zebrastreifen und Riesenbürgersteig !

Vielleicht sollte man das dann schon berücksichtigen: Autofahrer werden sich gut an 50 km innerorts und überall anpassen. Jetzt müssen es nur noch die kleinen Racker trainieren. Wenn nicht gibt’s einen Klaps auf den Popo vom Automann. Und da wo es noch so ist, da lernt es sich am besten.