In Kritik geratener Caterer will deutlich weniger Schulen beliefern

"40 Seconds Kids ist derzeit im Gespräch mit den Bezirken, um gemeinsam einvernehmliche Lösungen herbeizuführen, die die Situation entlasten", sagte ein Unternehmenssprecher dem rbb am Montag. "Ziel ist dabei, die Anzahl der zu versorgenden Schulen zu halbieren." Zunächst hatte die "BZ" berichtet.

Nach massiven Lieferausfällen von Schulessen in Berlin hat der in die Kritik geratene Caterer "40 Seconds" nun angekündigt, künftig deutlich weniger Schulen zu beliefern.

In den vergangenen beiden Wochen waren der Bildungsverwaltung zufolge an zahlreichen Schulen die Essenslieferungen ausgefallen oder stark eingeschränkt. Mehrere Bezirke hatten daraufhin das Essen an den betroffenen Schulen durch andere Essensversorger liefern lassen. Der Bezirk Pankow hatte Ende der Woche bereits angekündigt, sich zeitnah vom Caterer zu trennen. Mit ersten Bezirken habe der Caterer "40 Seconds" einvernehmlich den Vertrag aufgehoben, teilte die Bildungsverwaltung mit.

Die Essensverträge vieler Berliner Schulen waren im Rahmen eines Vergabeverfahrens zum ersten August dieses Jahres neu vergeben worden. "40 Seconds" erhielt laut dem Anwalt des Caterers den Zuschlag, 103 Schulen zu beliefern.