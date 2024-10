Bei der Reparatur der beschädigten Weltzeituhr am Alexanderplatz in Berlin-Mitte werden Kosten in Höhe von 23.000 Euro fällig. Wie das Bezirksamt Mitte rbb|24 mitteilte, werden die Reparaturarbeiten etwa vier Wochen in Anspruch nehmen. Zuerst berichtete der "Tagesspiegel".

Weil der Schaden durch einen Autounfall zustande gekommen sei, müsse der Bezirk nicht für die Reparatur aufkommen. Die Kosten seien von der Versicherung des Gemüselieferanten zu tragen, der am 2. September mit seinem Fahrzeug mit dem Berliner Wahrzeichen kollidierte.