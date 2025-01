rbb|24: Herr Kreis was geschah in den Kliniken, als die Auswirkungen von COVID-19 bekannt wurden? Martin Kreis: Es herrschte zunächst eine große Unsicherheit. Die Bilder aus Bergamo in Italien, wo das Gesundheitssystem überfordert war, waren allgegenwärtig. Ähnliche Szenarien spielten sich später in Frankreich und England ab. In Deutschland gab es große Sorgen unter den medizinischen Fachkräften, ob wir der Welle standhalten oder ebenfalls eine Überforderung und Unterversorgung erleben würden.

Wie funktioniert das SAVE-Netzwerk?



SAVE wird von erfahrenen Oberärzten der Charité gesteuert und hat mehrere Funktionen. Es gibt eine Einteilung der Intensivstationen in Berliner Krankenhäusern in drei Stufen, um sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten entsprechend ihrer Bedarfe zugeordnet werden. Die Idee war, die schwersten Fälle, die beispielsweise eine ECMO [Anmerkung der Redaktion: extracorporale Membranoxygenierung; "künstliche Lunge"] benötigten, in die Charité zu verlegen, um deren Kapazität nicht mit weniger schweren Fällen zu belegen, die auch in anderen Häusern versorgt werden konnten. Die Charité hält besonders viele ECMOs vor. Unterstützt wurde die Zusammenarbeit durch Visitenroboter, die in mehreren Kliniken vor Ort waren. Diese ermöglichten es Spezialisten von anderen Standorten, Patienten via Kamera zu begutachten und direkt mit dem Team am Bett zu diskutieren, ob eine Verlegung in ein besser ausgestattetes Zentrum nötig oder eine Optimierung der Therapie vor Ort möglich war.