Adam Riese Berlin Mittwoch, 02.12.2020 | 11:17 Uhr

Was für ein Blödsinn. Wo ist da die Logik!? Silvester-Ersatz Party oder was... Diese Demo zuzulassen wäre wirklich fahrlässig. Es sind schon genug Freaks draußen in dieser Nacht unterwegs und die Sicherheits- und Ordnungskräfte haben alle Hände voll zu tun. Das wäre ein Aspekt.

Ein weiterer sehr fragwürdiger ist, sich als vermeintlich demonstrierende dann noch darauf zu verlassen, dass die Polizei schon nicht so hart einschreitet, wenn man die eigenen Kinder mitbringt. So wie beim letzten Mal. Btw.. Es ist ziemlich pervers, die Kinder als Schutzschild für die eigenen Interessen zu verwenden!!!



Und zu guter letzt...sollte es wirklich zu einer Demo kommen, sollten sich alle Teilnehmenden bewusst sein, dass es in Berlin zwar Böllerverbotszonen gibt, diese jedoch lokal begrenzt sind. In Berlin herrschen teils Bürgerkriegs ähnliche Zustände an Silvester! Das in Kombination mit so einer Demo...viel Spaß...Dann bitte lasst eure Kinder zu Haus!!!