An der Tanke in Brandenburg

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: ein Rentner und leidenschaftlicher Angler über Aale für China und was Tiefbau mit den Knien macht.

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "An der Tanke" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder.

Gesundheitlich geht es mir nicht so gut, ich habe es ganz schlimm mit den Knien. Meine Frau ist vor zwei Jahren verstorben. Ja, nun bin ich alleine und na ja, man muss eben damit fertig werden . Ich bin ganz alleine zu Hause in der Wohnung. Mein Sohn wohnt acht Kilometer weit weg und ist außerhalb zum Arbeiten, der kommt auch selten mal vorbei.

Wir kommen schon an der Zapfsäule ins Gespräch. Nach dem Tanken stellt er sein Auto auf dem Parkplatz ab. Da er zu Fuß nicht so gut unterwegs ist, bleibt er für das Gespräch auf dem Vordersitz seines Autos sitzen.

Ich bin ja von der Ostseeküste, Rügen. Meine Eltern hatten da eine Wirtschaft. Meine Mutter ist schwer krank geworden, und dann konnte sie nicht mehr. Dann hat Vater die Wirtschaft verkauft und wir hatten die Tante hier in Schweinrich. Die hat uns ein Haus vermacht und dann musste ich mit sechs Jahren mit, sonst wäre ich gerne an der Ostsee geblieben.

Schule gemacht, Maurer gelernt. Arbeit gab es ja. Ich hätte nie gedacht, dass es hier mal so wird wie im Westen. Wenn man im Fernsehen sieht, dass die Leute unter den Brücken schlafen. Das hätte ich nie gedacht. Aber der Staat will das eben so. Der ist mehr für die Ausländer da als für uns. Muss ich sagen!

Ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Politik, aber wenn ich immer sehe im Fernsehen - man kann hinschalten, wo man will - ich will jetzt keine Namen nennen, aber die Frau, die fährt ja nur im Ausland umher. Wie da die Millionen weggehen. Oder der Kanzler - was der jetzt wieder versprochen hat an Milliarden.

Warum geben die uns sowas nicht? Warum ist bei uns der Strom so teuer? Warum müssen wir so viel für Gas bezahlen? Das ist das, was mich im Jahr 2024 bewegt hat.

Im Oktober habe ich noch ein Schreiben gekriegt, dass der Preis für Erdgas 2025 stabil bleibt. Jetzt im November habe ich eine Gas-Erhöhung gekriegt, ab Januar 60 Euro mehr im Monat. Na, dann sollen sie doch nicht erst schreiben, dass der Preis stabil bleibt! Das ist das, was ich nicht abkann. Dass man die Leute so belügt.

Was die Neuwahl angeht - ich nehme mal an, das wird vielleicht am Anfang besser werden und nachher wird es wieder so, wie es war. So schätze ich das mal ein. Aber ich gehe wählen, da sorgt mein Sohn schon für.