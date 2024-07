EX- Berliner Dienstag, 23.07.2024 | 17:42 Uhr

Angenehm positiv, wie sich der Rentner zufrieden äußert. Er lebt sein Leben mit innerer Harmonie. Ja, wenn in der Gemeinde sich lange nichts verändert, damit einiges besser läuft und der Haken evtl. am Bürgermeister/ Gemeinderat hängt, dann müssen die Bewohner mit ihrer Stimme mithelfen das sich was verändert. Ich schätze seinen Optimismus wie er seinen Rentenstand lebt. Meckern über alles Mögliche ist ansonsten normal, mal über dies und mal über jenes, aber generell sich die Freude am Leben selbst nehmen mit ständiger Unzufriedenheit, dass macht den Körper die Seele der Rentner/innen nur krank.

Dieser Rentner hat eine sehr gute Einstellung mit 68 Jahren, ich wünsche es mir auch in der Rente mal, sie so bewahren zu können.