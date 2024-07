An der Tanke in Brandenburg

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: Eine Rentnerin, die sich als Frau nicht geachtet fühlt und Angst vor einem Krieg hat.

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "an der Tanke" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder.

Wir Deutsche kriegen nicht so viel. Ich war selbstständig. Mein Mann ist nicht mehr. Ich musste dann sein Geschäft übernehmen. Die Kosten, die ich an die Rentenversicherung hätte abdrücken müssen, in diesen acht Jahren waren 98.000 €. Und die habe ich nicht gehabt ...

Also, in DDR-Zeiten waren wir Frauen genauso viel wert wie die Männer, was jetzt im Westen nicht mehr so ist.

Und ich muss auch sagen: Die Stasi hat die kleinen Leute in DDR-Zeiten leben lassen. Da haben wir uns ein bisschen angepasst oder so - die kleinen Leute haben sie leben lassen, was jetzt nicht mehr so ist. Jetzt gibt es ja keine Stasi mehr. Jetzt gibt es nur noch die anderen Leute, die uns den Hahn zudrehen.

Wir werden unterbrochen - das nächste Auto will an die Zapfsäule. Sie parkt um.

Ich habe nichts gegen Ausländer, ich habe nichts gegen Leute, die Flüchtlinge sind. Meine Eltern waren auch Flüchtlinge , aber die müssen sich an unser Land anpassen. Wir sind Fremde im eigenen Land. Das brauchen sie nicht bloß mich fragen. Das sagen so viele, dass wir Fremde im eigenen Land sind. Und das ist nicht gut.

Die Wahl hat mich überrascht. Weil im Osten alles blau war. Alles AfD. Da habe ich gedacht 'wow!'

Und dann sagten mir die Journalisten von drüben - ich gucke mir immer die ganzen Liveberichte an - ihnen kommt es jetzt so vor, dass die Grenze zwischen Ost und West wieder höher geworden ist. Ja, so kommt es mir auch vor. Das ist ein Zeichen, dass die da oben überlegen sollen, was unten passiert.



Was mir jetzt auch auffällt: wenn die im Radio sagen: 'die Jungwähler, die Jungwähler!' ... ich denke, ja, die wählen ja auch, aber da steht doch kein Name drauf. Wieso können die sagen, die jungen Wähler wählen AfD? Das verstehe ich nicht.

Die Politiker müssten mehr unten arbeiten. Vor allen Dingen die von den Grünen!

Ihre Stimme wird jetzt etwas höher und lauter.

Die "Biotonne"! Die muss erst mal in die Schule gehen und einen Beruf lernen. Einen Besen in die Hand nehmen, damit sie die Straße fegen kann. Damit sie erst mal lernt, was sie falsch macht. Die hätte ich schon längst ...

Den letzten Teil des Satzes - mitsamt Schimpfwort - flüstert sie ganz leise.