An der Tanke in Brandenburg

Fast jeder kommt mal an der Tanke vorbei. Zwei rbb|24-Reporter sprechen Leute an der Zapfsäule in Brandenburg an und fragen, was sie umtreibt. Heute: eine Frau, die von ihrem Job im Außendienst schwärmt und sich wünscht, das alles so bleibt wie es ist.

rbb|24 will mit den Gesprächsprotokollen, die "An der Tanke" entstanden sind, Einblicke in verschiedene Gedankenwelten geben und Sichtweisen dokumentieren, ohne diese zu bewerten oder einzuordnen. Sie geben die Meinungen der Gesprächspartner wieder.

Ich wohne seit 11 Jahren in Schöneiche und komme gebürtig aus Berlin. Ich habe schon immer am Rand Berlins gewohnt. Mitten in der Stadt, das war noch nie so meins. Schöneiche ist wie ein Dorf, es ist halt nicht so anonym. Man kennt sich, man trifft jemanden, wenn man rausgeht. Wenn man Hilfe braucht, ist auch immer jemand da. Bei uns hat sich nicht groß was verändert in den letzten Jahren. Über Schöneiche hängt so eine rosarote Wolke drüber.

Rote Jacke, rote Schuhe, sie lächelt zufrieden.

Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist 12, und wenn er krank ist, habe ich ihn schon mal mitgenommen auf Arbeit. Ich arbeite im Außendienst. Dann bin ich mit ihm in die Stadt gefahren und er musste im Auto warten, Aufgaben machen, während ich beim Kunden war. Und es gab auch schon die Situation, dass er gesagt hat, ich will nicht warten, ich habe Angst hier in der Stadt. Weil er das eben einfach nicht kennt.