EX- Berliner Mittwoch, 26.06.2024 | 18:00 Uhr

"Bei uns werden die Grundlagen geschaffen"! (?)

Leider muss festgestellt werden bei diesen Interview das nicht jedes Kind die gleiche Chance erhalten kann oder wird.

Diese Aussage der Erzieherin vermittelt einem was anderes. "In der Praxis heißt das: Wenn meine Kollegin Urlaub hat oder Fortbildung, dann ist sie laut Schlüssel trotzdem anwesend. Dann stehe ich mit 20 Kindern alleine da und soll alles machen. Nicht nur Betreuung, sondern auch Förderung. Auch die Migrationskinder sprachlich fördern, die, die sowieso erhöhten Förderbedarf haben, extra fördern - was im Grunde gar nicht geht". Zitat. Das sind die Fakten die einem nachdenklich machen über Kindergarten in Deutschland.