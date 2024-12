In einem Schreiben, das dem rbb vorliegt, hat ein Anwalt der beiden Gebäudeeigentümer jedoch schon erklärt, dass damit das gesamte Geschäft scheitern könne. Das Gebäude gehört zu 60 Prozent dem Immobilienentwickler Aroundtown und zu 40 Prozent einem südkoreanischen Unternehmen. Ob letzteres bereit für neue Verhandlungen ist, sei "völlig offen und kann von unserer Seite nicht gewährleistet werden", heißt es in dem Schreiben.

Der Aufbau einer neuen Unterkunft für Geflüchtete im Berliner Westend droht zu scheitern. Wie der rbb aus Kreisen der schwarz-roten Koalition erfuhr, wird der Hauptausschuss am Mittwoch nicht wie geplant über die Anmietung eines leerstehenden Bürokomplexes in der Soorstraße entscheiden. Eine entsprechende Vorlage wurde erneut vertagt und kann damit frühestens im neuen Jahr behandelt werden.

Nach bisherigen Planungen sollten bis zu 1.500 Geflüchtete in einem großen ehemaligen Bürogebäude in der Soorstraße wohnen. Nach heftiger Kritik auch von Anwohnenden denkt die Landespolitik nun über neue Wege in dieser Frage nach.

Das Bürogebäude in der Soorstraße 80-82 sollte laut Plänen der SPD-geführten Sozialverwaltung zu einer Flüchtlingsunterkunft mit rund 950 Plätzen umgebaut und ab 1. Januar 2026 zehn Jahre lange genutzt werden. Ziel von Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) ist es, mit dieser und weiteren dezentralen Unterkünften in ganz Berlin die Zeltstadt auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel langfristig abbauen zu können. Das aber stößt beim Koalitionspartner CDU immer wieder auf Ablehnung. Die Kapazitäten in Tegel werde Berlin "auf gar keinen Fall abbauen können", hatte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner dem rbb gesagt: "Wir werden nicht 30, 40, 50 weitere Unterkünfte auf das Stadtgebiet verteilen." Kiziltepe kritisierte auf rbb-Nachfrage den Kurs des Koalitionspartners: "Aus den Augen, aus dem Sinn ist keine verantwortungsvolle Politik. Das führt dazu, dass wir die Menschen nicht gut integrieren können."

Zunächst waren in der Soorstraße bis zu 1.500 Plätze geplant. Die CDU schlug eine Reduzierung der Plätze und eine Mischnutzung mit Wohnungen für Studierende vor. Kiziltepes Verwaltung passte die Pläne entsprechend an. Die Kosten des Projekts wurden auf insgesamt knapp 160 Millionen Euro bis 2035 geschätzt, zuzüglich der Umbaukosten von rund 30 Millionen Euro. Laut internen Unterlagen, die dem rbb vorliegen, hätten die monatlichen Kosten bei rund 1,2 Millionen Euro gelegen - so viel, wie die Großunterkunft in Tegel laut Senatsangaben pro Tag kostet.