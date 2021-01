hdittmar Berlin Dienstag, 05.01.2021 | 08:52 Uhr

Siegbert Franz + Mad

Künftige Senioren und demente und/oder multimorbide Alte in Pflegeheimen (die den Großteil der Intensivpatienten und Todesfälle ausmachen) dürften dann auch kaum mehr den Luxus erfahren, dass man Volkswirtschaften gegen die Wand fährt, um sie zu schützen. Und die gesamte Bruttosozialprodukt-schafffende Bevölkerung einsperrt, statt für mehr Schutz für die zu sorgen, die ja eh schon größtenteils einkaserniert sind (Pflegeheim). Plus für mehr Kapazitäten in den Kliniken zu sorgen und sichere Masken (FFP2 +3) und schnelles, umfassendes Impfangebot (FREIWILLIG) für alle + kostenlos zu schaffen.

Irgendwann ist dann mal Schluss mit Geld, bzw. die Weltwirtschaft wird Chaos aufgrund von Inflationen und Co.

@Mad: sehr richtig. Dass da doch eh schon beschlossene Sache und nur noch Abnicken angesagt ist, ist auch allen klar.

Es ist NICHT die Pest, die hat 50% der Weltbevölkerung dahingerafft. Welche Maßnahmen wollten die Regierungen ergreifen bei einer echten Pandemie?