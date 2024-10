Stattdessen finden die WM-Spiele in München, Stuttgart, Magdeburg, Kiel, Hannover und Köln statt. "Diese Spielorte vereinen vieles, was uns ausmacht: Sie sind Zentren der Bundesliga, sie stehen für Tradition, aber auch für die Moderne. Mit dieser großartigen Infrastruktur sind wir bereit für ein weiteres Highlight im Jahrzehnt des Handballs", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann bei der Präsentation.

Die Vorrundenspiele werden im SAP Garten in München, der Stuttgarter Porsche-Arena, Kieler Wunderino Arena und der GETEC-Arena in Magdeburg ausgetragen. Die Hauptrunde findet in der Kölner Lanxess Arena und in der ZAG Arena in Hannover statt.