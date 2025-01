Timo Gottschalk: Es ist geschafft. Es war meine 17. Rallye Dakar und ich würde sagen auch meine härteste Rallye Dakar. Es waren sehr herausfordernde Prüfungen. Es war super anstrengend für Beifahrer und Fahrer, aber wir haben uns clever geschlagen. Wir haben gut taktiert und das hat sich am Ende ausgezahlt. Wir sind sehr froh, als Erste im Ziel zu sein.

Großer Erfolg für den Brandenburger Timo Gottschalk. Als Beifahrer navigiert er sich im Duo mit Pilot Yazeed Al-Rajhi in Saudi-Arabien zum Gesamtsieg bei der Rallye Dakar. Für Gottschalk ist es der zweite Erfolg bei dem Wüsten-Klassiker.

Nach so einem Sieg fühlt man sich extrem erleichtert. Es ist mental super anstrengend. Jeden Morgen ist es ein mulmiges Gefühl, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Und man ist abends total happy, wenn man die Prüfung ohne größere Schwierigkeiten geschafft hat - aber man weiß auch, dass man am nächsten Tag wieder so eine Prüfung vor sich hat. Heute ist es anders, es ist alles geschafft und morgen ist nur noch die Heimreise vor einem. Mental ist das eine große Erleichterung.

Was lief in diesem Jahr so besonders gut?

Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war für uns die Konstanz. Wir haben geschaut, an welchen Tagen wir Gas geben müssen und Zeit gutmachen und an welchen Tagen es besser ist, ein bisschen ruhiger zu machen und anderen den Vortritt zu lassen. Gerade in Anbetracht der Startreihenfolge und Startplatzierung. Das haben wir gut hinbekommen und uns aus den größten Problemen herausgehalten. Wir haben fast jeden Tag eine saubere Etappe gefahren und das hat für den großen Sieg gereicht.