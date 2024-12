Bei Rolls-Royce in Dahlewitz (Teltow-Fläming) werden ab jetzt pro Jahr rund 60 "Trent 1000"-Triebwerke für die Boeing 787 gewartet. Damit sollen sich 100 Mitarbeiter befassen . Einige der Fachleute wurden dazu umgeschult, andere neu eingestellt, wie am Dienstag vor Ort bei einem Pressetermin bekanntgegeben wurde.

Im März hatte Rolls-Royce Investitionen in seine Montage-, Test- und Servicekapazitäten angekündigt, wobei rund 26 Millionen Euro in das Turbinenwerk in Dahlewitz fließen und 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollten. Dass in Dahlewitz zusätzlich zu den Antrieben für Business-Jets künftig auch moderne Großtriebwerke für Langstreckenjets montiert und gewartet werden, bezeichnete Brandenburgs bisheriger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) vor Ort als "Vertrauensbeweis" und "Stärkung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Standortes".