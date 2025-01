Wegen Bauarbeiten im Bereich Berlin-Rummelsburg kommt es ab Montag (6.1.) zu Zugausfällen auf den Linien der Regionalbahnen 1 und 8. Das bestätigte der Geschäftsführer der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg), Lars Gehrke, am Donnerstag dem rbb.

Die Odeg sei vor rund drei Wochem vom Unternehmen für Eisenbahninfrastruktur DBInfraGo darüber informiert worden, dass in Rummelsburg "sogenannte Leit- und Sicherunsarbeiten sowie Oberleitungs- und Gleiserneuerungsarbeiten" durchgeführt werden, sagte Gehrke. Er forderte von der DBInfraGo mehr Verlässlichkeit: "Wir brauchen mehr Vorlauf. Wir brauchen mehr Verbindlichkeit bei den Maßnahmen."

Weitere Baumaßnahmen seien in Planung, so Gehrke weiter. Durch die Baumaßnahmen am Bahnhof Köpenick und anderen Streckenabschnitten sowie der anstehenden Verlängerung von Bahnsteigen wird es auf der Linie RE1 "gerade auf dem Ostabschnitt zwischen Berlin-Ostkreuz und Frankfurt (Oder) auch im Jahr 2025 und 2026 immer wieder zu kleineren, aber auch zu massiveren Einschränkungen kommen".