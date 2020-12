Bild: dpa/Anton Eine

Feiern in Corona-Zeiten - Zehn Tipps für ein traditionelles Silvester ohne Knall

30.12.20 | 06:12 Uhr

Feuerwerke müssen in diesem Corona-Jahr ausfallen, Böllern ist vielerorts verboten. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, den Jahreswechsel traditionell zu verbringen. Wir haben zehn Dinge für Sie zusammengestellt, mit denen der Abschied von 2020 leicht fallen sollte.

1. Glückbringende Neujahrsgrüße

Töpfe voll Klee, Schweinchen aus Marzipan, Fliegenpilze und Schornsteinfeger: Jedes Jahr vor und nach Silvester kann man all diese Dinge in Blumen- und Geschenkläden kaufen. Doch im Corona-Jahr ist alles anders. Wer nicht als systemrelevant gilt, musste sein Geschäft bereits vor Weihnachten schließen. Zwar dürfen Lebensmittelläden auch Blumen und Süßigkeiten verkaufen, doch das eigene Zuhause soll nur aus triftigem Grund verlassen werden. Blumen gehören vermutlich nicht dazu. Darum heißt es: Ran an Schere und Kleber, Papierblumen und Fliegenpilze ausschneiden, auf Karten kleben und ab die Post!

Bild: dpa/B. Wüstneck

2. Kerzenwachs statt Bleigießen

Henker, Kleeblatt oder doch ein Schiff? Das klassische Bleigießen hat alljährlich für Erheiterung am Silvesterabend gesorgt, wenn anhand abstrakter Bleikonstruktionen die Zukunft vorhergesagt werden sollte. Seit 2018 darf das übliche Set bestehend aus Bleifiguren und einer kleinen Pfanne zum Erhitzen des Metalls nicht mehr verkauft werden. Die EU hat entschieden, dass die enthaltenen Stoffe zu giftig sind und den Verkauf verboten. Alternativ kann man aber auch farbiges Kerzenwachs erhitzen und anschließend in kaltes Wasser werfen. Und dann kann wieder geraten werden, welches Schicksal 2021 wohl bringen wird.

Bild: dpa/M. Vennemann

3. Feuerzangenbowle nach Caesars Rezept

Eine Silvesterfeier ohne Feuerzangenbowle ist für viele wie eine Bockwurst ohne Senf. Durch die diesjährigen Corona-Kontaktbeschränkungen fallen größere Feiern aber aus. In Berlin und Brandenburg dürfen sich maximal zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen, exklusive Kinder unter 14 Jahren, in Berlin unter 12 Jahren. Die klassische Feuerzangenbowle besteht übrigens aus Rum, Rotwein und verschiedenen Gewürzen wie Nelken, Zimt, Orange, Zitrone und Sternanis. Den besonderen Hingucker liefert der in Alkohol getränkte Zuckerhut, der entzündet wird. Laut Überlieferung soll schon Gaius Julius Caesar die Feuerzangenbowle geschlürft haben, Berühmtheit erlangte sie aber erst durch den gleichnamigen Film von 1944 mit Heinz Rühmann.

Bild: dpa/B. Roessler

4. Raclette und Karpfen for two

Große Festgelage fielen bei vielen Berlinerinnen und Berlinern sowie Brandenburgerinnen und Brandenburgern bereits an den Weihnachtsfeiertagen aus. Auch zu Silvester wird es keine üppigen Tischgesellschaften mit Raclette, Fondue oder Karpfen geben. Es gibt aber eine Lösung: Raclette für ein oder zwei Personen und Mini-Fonduetöpfe. Die Hersteller solcher Geräte haben sich an den immer größer werdenden Anteil von Einpersonenhaushalten angepasst. Allein in Berlin lebte laut einer Erhebung des Statistikamtes Berlin-Brandenburg [statistik-berlin-brandenburg.de] von 2019 in 53 Prozent aller Haushalte eine Person. Beim Karpfen wird es dagegen schwieriger. Zwar kann man auch kleinere Filetstücke des Fisches kaufen und zubereiten, allerdings entfällt dann der Traditionscharakter des Silvester- oder Neujahrskarpfens. Die Schuppen des Tieres sollen laut Brauch Wohlstand und Reichtum im neuen Jahr bringen und das Vergraben der Gräten im Garten für eine reiche Ernte sorgen.

Bild: dpa/D. Maurer

5. "Dinner for one"

Was wäre der Übergang ins neue Jahr ohne ein "Cheerio, Miss Sophie"? Trotz Corona muss in diesem Jahr niemand auf den britischen Humor in "Dinner for one" verzichten, denn Fernsehen kann man auch von der heimischen Couch. Am 31. Dezember überträgt der rbb den Sketch um Butler James und seine Hausherrin um 19 Uhr, am Neujahrstag um 3:30 Uhr.

Bild: WDR/NDR/A. Aldag

6. "Silvesterpunsch" mit Familie Tetzlaff

Was für den einen "Dinner for one" ist, ist für den anderen "Ein Herz und eine Seele". Die Kultserie aus den 70er Jahren gehört bei vielen ebenso zum traditionellen Silvesterprogramm wie Butler James. Familie Tetzlaff hat in der Folge "Silvesterpunsch" am 31. Dezember um 18:10 Uhr im rbb ihren großen Neujahrsauftritt.

Bild: dpa/H. Dürrwald

7. Neujahrsansprachen mit letztmaliger Besetzung

Es wird die letzte Neujahransprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sein, denn am 26. September 2021 findet die nächste Bundestagswahl statt und Merkel tritt nicht mehr als CDU-Spitzenkandidatin an. Dabei könnte es die wichtigste Rede ihrer bis dahin 16-jährigen Amtszeit sein. Die Corona-Pandemie hat Deutschland in eine bisher nie gekannte Situation gebracht, die Politik musste schnell handeln und harte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergreifen. Der rbb überträgt die Ansprache am 31. Dezember um 20:10 Uhr. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußern sich am Neujahrstag jeweils um 19:55 Uhr im rbb mit guten Wünschen und Appellen für das neue Jahr. Auch für Müller wird es die letzte Rede seiner Amtszeit sein. Er tritt nicht mehr als Spitzenkandiat seiner Partei zur Abgeordnetenhauswahl am 26. September an.

Bild: dpa/M. Tantussi

8. Rote Unterwäsche

Woher der Brauch der roten Unterwäsche genau kommt, ist nur schwer nachvollziehbar. In jedem Fall soll das Tragen roter Unterhosen, -hemden und BHs Glück, Liebe und Wohlstand im neuem Jahr bringen. Vor allem in Italien ist diese Tradition verbreitet, aber auch zum chinesischen Neujahrsfest ist rote Unterwäsche ein Muss. In Deutschland haben sich inzwischen viele Modefirmen darauf eingestellt und werben explizit mit roten Dessous rund um die Weihnachts- und Neujahrszeit. Ob die rote Buxe nun besonders verführerisch sein muss oder einfach nur bequem sein darf, entscheidet aber der Träger oder die Trägerin selbst.

Bild: imago images/P. Nemenz

9. Neujahrsbaden

Eine der wenigen Traditionen, die auch in diesem Jahr durchgeführt werden können, ist wohl das Neujahrsbaden - wenn auch nur im privaten Rahmen. Großveranstaltungen dürfen in Pandemiezeiten nicht stattfinden. Aber wer ein kleines Gewässer oder einen See vor der Tür hat, kann sich dem eiskalten Brauch hingeben. Das traditionelle Anbaden im neuen Jahr soll den Kreislauf und das Immunsystem stärken. Zudem führt der Kälteschock zu einer erhöhten Adrenalin-Ausschüttung, die dafür sorgt, dass der oder die Badende sich anschließend gut gelaunt und energiegeladen fühlt. Generell gilt aber Vorsicht, nicht nur für Menschen mit Vorbelastungen sowie Senioren und Seniorinnen. Gehen Sie nicht alleine ins kalte Wasser und springen Sie nicht zu schnell in das kalte Wasser. Das kann zu einer Art Schockzustand und Hyperventilation führen.

Bild: dpa/P. Zinken

10. Tischfeuerwerk und Wunderkerze statt Böller

In diesem Jahr heißt es in Potsdam "Feuerwerk adé". Die Stadt hat ein allgemeines Verbot zum Zünden pyrotechnischer Gegenstände erlassen, genau wie Cottbus auch. Auch Berlin hat mehr zu den zwei bereits bestehenden Böllerverbotszonen 54 weitere eingerichtet. Zudem ist Feuerwerk in den Brandenburger Landkreisen Elbe-Elster und Oder-Spree verboten. Andere Landkreise appellieren dagegen an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, zum Jahreswechsel auf Böller, Raketen und Fontänen zu verzichten, um Rettungstellen und Krankenhäuser nicht zu überlasten.

Bild: dpa/P. Seeger

Nicht verboten ist dagegen das Entzünden von Tischfeuerwerk in geschlossenen Räumen, von Wunderkerzen oder Konfettikanonen. Auch an Knallbonbons darf weiterhin gezogen und sich mit lustigen Hüten, Plastikringen und Perlenketten geschmückt werden. Die Ausgangssperre in Brandenburg wurde für den Jahreswechsel gelockert. So darf man sich bis 2 Uhr nachts statt bis 22 Uhr draußen aufhalten. Die Beschränkung endet um 5 Uhr morgens. Allerdings gelten die bestehenden Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Berlin hat keine zeitliche Einschränkungen, jedoch darf man die eigenen vier Wände nur aus einem trifftigen Grund verlassen. Dazu gehören Einkäufe, Arztbesuche, Bewegung oder die Versorgung von Angehörigen.