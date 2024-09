Der Berliner Radprofi Simon Geschke hat bei dem letzten WM-Rennen seiner Karriere die Top Ten verpasst. Der 38-Jährige kam am Sonntag in der Schweiz auf Platz 36 ins Ziel, zeigte sich jedoch in ordentlicher Verfassung und fuhr auf der 273,9 Kilometer langen Strecke zwischen Winterthur und Zürich in die erste Fluchtgruppe des Tages.

Nach 20 Jahren auf dem Rad war es der Abschied Geschkes von der großen internationalen Bühne. Am 3. Oktober startet er noch beim Münsterland Giro, bevor er seine Karriere beenden will.