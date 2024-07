Mit 50 Metern Länge und 2,40 Metern Breite haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch eine neue extragroße Tram in den Testbetrieb genommen. Der sogenannte Urbanliner wurde auf dem BVG-Betriebshof in Lichtenberg präsentiert und hat Platz für 312 Fahrgäste (92 Sitzplätze).

Der Fahrgastbetrieb soll erstmals im ersten Quartal 2025 auf der Linie M4 aufgenommen werden. Sie gilt laut BVG mit 100.000 Fahrgästen am Tag und 18 Bahnen pro Stunde und Richtung als meistgenutzte Linie Deutschlands. Bis zum Start der extragroßen Bahn stehen aber noch zahlreiche Tests auf dem Programm, teilte die BVG mit.