Der Goldene Bär ist seit 1951 der Hauptpreis der Berliner Filmfestspiele. Silberne Bären werden in verschiedenen Kategorien vergeben. Die Bärenfigur ist aber auch das Maskottchen der Berlinale.

Das Maskottchen der Filmfestspiele, der Berlinale-Bär, hebt freundlich die Tatze. Traditionsgemäß wird am letzten Samstag der Berlinale das Geheimnis gelüftet, wer die begehrte Trophäe bekommt.



Gefertigt werden die Statuen bereits seit Beginn des Festivals im Jahr 1951 in der Berliner Bildgießerei Noack. Diese bekommt kurz vor der Verleihung ein Schreiben mit den Gewinner-Namen, die dann im Sockel eingraviert und natürlich vorher nicht verraten werden. Unter der silbernen und goldenen Haut der vier Kilo schweren Figuren verbirgt sich ein Bronzekörper, der in einem Sandbett gegossen wird. Anschließend wird die Oberfläche von einem Ziseleur bearbeitet. In jedem Bären stecken etwa 25 bis 30 Arbeitsstunden.