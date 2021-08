Die Wolken hängen tief, der Regen peitscht über die Felder in der Prignitz. Vorbei geht es an zahlreichen Feldern mit Mais, der in diesem Jahr gut steht. Im Prignitz-Dorf Berge hat Hartmut Lossin seinen Landwirtschaftsbetrieb und steckt mit seinen Mitarbeitern mitten in der Kartoffelernte.

"Wir beliefern die Stärkefabrik in Dallmin", sagt der Geschäftsführer, der vor riesigen Kisten voll mit Kartoffeln steht. Seit 30 Jahren führt er seinen konventionellen Landwirtschaftsbetrieb in der Prignitz, die zum Wahlkreis 56 gehört. Angesprochen auf die Zukunft seiner Branche wird Lossin nachdenklich: "Ich behaupte mal, die Landwirtschaft hier in unserer Region steht vor dem Abgrund."