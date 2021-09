Bundestagswahl 2021 - Entscheidung über 22 Direktkandidaten aus Berlin und Brandenburg

Bild: dpa/Kay Nietfeld

26.09.21 | 08:15 Uhr

Brandenburgs Wähler können sich am Sonntag auf die Bundestagswahl konzentrieren, für die Berliner stehen dagegen insgesamt vier Entscheidungen im Wahllokal bevor. 22 Direktkandidaten hoffen in der Region auf den Einzug in den Bundestag.



Der Wahlkampf 2021 ist Geschichte, seit Sonntagmorgen um 8 Uhr wird gewählt und ab 18 Uhr wird gezählt. In 2.257 Wahllokalen in Berlin und 3.011 in Brandenburg sind die Bürger aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Die Berliner und Brandenburger wählen zusammen mit insgesamt rund 60,4 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland den 20. Deutschen Bundestag. Wegen der Corona-Pandemie gelten dabei in den Wahllokalen besondere Hygienemaßnahmen, etwa die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Neben der Bundestagswahl finden in Berlin auch die Wahlen zum Landesparlament, dem Berliner Abgeordnetenhaus, statt sowie die Abstimmung über den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co enteignen" und über die Zusammensetzung der zwölf Bezirksparlamente.

Zwölf Berliner und zehn Brandenburger Wahlkreise für die Bundestagswahl

In den letzten Umfragen vor diesem Wahltag führte die SPD knapp vor der Union. Deutlich dahinter lagen die Grünen, aber immer noch zweistellig und auch die FDP strebt erneut ein zweistelliges Ergebnis an. Erstmals seit 1957 könnte in Deutschland eine Dreierkoalition nötig sein, um die Mehrheit zu erreichen. Dabei steht auch die AfD vor ihrem Wiedereinzug in den Bundestag. Die Linke dürfte den Umfragen zufolge an Stimmen einbüßen, aber wieder im Parlament vertreten sein.



Insgesamt stehen 47 Parteien zur Wahl - so viele wie nie seit der Wiedervereinigung. Gewählt wird bundesweit in 299 Wahlkreisen, 12 davon in Berlin, 10 in Brandenburg. Diese Wahlkreise entsenden dann die Wahlkreisdirektkandidaten mit den meisten Erststimmen direkt in den Bundestag, über die Nominierung der weiteren Parlamentarier von den Kandidatenlisten der Parteien entscheiden die Stimmenanteile bei der Zweitstimme.

Große Spannung vor allem im Brandenburger Wahlkreis 61

In den zehn Wahlkreisen Brandenburgs bewerben sich insgesamt 232 Menschen als Direktkandidaten oder auf den Landeslisten der 19 zugelassenen Parteien.



In den zwölf Wahlkreisen Berlins bewerben sich 170 Kandidaten der 24 zugelassenen Parteien direkt um ein Mandat in den Wahlkreisen, hinzu kommen weitere Kandidaten über die Landeslisten.



Mit großer Spannung wird nach Schließung der Wahllokale vor allem das Ergebnis im Brandenbuerger Wahlkreis 61 (Potsdam und Umgebung) erwartet, in dem mit Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) zwei Kanzlerkandidaten direkt gegeneinander antreten.

dpa/Gero Breloer Berlin und Brandenburg - Wichtige Fragen und Antworten zum Wahlsonntag Bundestag, Abgeordnetenhaus, BVV, Volksentscheid - am Sonntag wird gewählt. Bis wann der Brief mit dem Wahlzettel bei der Post sein sollte, wer im Fall mit in die Wahlkabine darf und die Antworten auf weitere Fragen, finden Sie hier.



Getrennte Wahlurnen für Bundestags- und Berlin-Wahlen

Nach Schließen der Wahllokale um 18 Uhr werden dann die Urnen (je eine für den Bundestag und eine für die Berliner Wahlen) in den Wahllokalen geöffnet, die Stimmzettel ausgekippt und gezählt.

Sendung: Inforadio, 25.09.2021, 8 Uhr