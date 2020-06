Schwester Constructa Samstag, 06.06.2020 | 10:46 Uhr

Werter Herr Schöbel. Beim lesen Ihres Absackers war ich zuerst mal tief traurig darüber, wie mit Frau Schröder einfach so umgegangen wurde. Hätte auch gerne geholfen. Doch meine bescheidene Rente läßt dies leider nicht zu. Und sie ist mit Sicherheit nicht die Einzige, die es so hart getroffen hat. Doch dann kam ich zu der Stelle, indem Sie diese Blutrote Rose aus Regensburg beschreiben und zitieren lassen. Da kochte bei mir sämtlicher Zorn in mir auf. Ausgerechnet diese Person geben Sie hier eine Plattform. Sie kann nicht umhin, aktuell gegen die Ehe für Alle zu schwadronieren und zeigt somit eindeutige Verfallserscheinungen im Kopf aus. Und das ist noch harmlos ausgedrückt. Vielleicht sollten Sie mal einen Abstecher auf die Queere Website vollziehen. Da werden Sie aus dem Staunen nicht rauskommen, was die Gay Community so alles über diese ach so Adelige denkt und schreibt. Ansonsten, immer wieder gerne von Ihnen hier etwas zu lesen.