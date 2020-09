Wenn sich die schlechten Nachrichten stapeln, schaut Lisa Schwesig in die Weite der Kürbisfelder. Mit den Hosentaschen voller Kastanien blickt sie dem Herbst entgegen - mit all seinen Vor- und Nachteilen.

In diesem Jahr will Oliver Langheim aus Fürstenwalde mit seinem orangefarbenen Riesen der Sorte "Atlantic Giant" den Wettbewerb gewinnen. Sein Kürbisgigant bringt schätzungsweise 720 Kilogramm auf die Waage. Seit drei Monaten umsorgt er ihn im heimischen Garten, schützt ihn vor zu viel Regen und Kälte. Ob sich die Fürsorge gelohnt hat, erfahren wir am Sonntag.

Mit dem Herbst kommt aber auch die Hochzeit des Kürbis. In Klaistow (Potsdam-Mittelmark) findet daher am Sonntag das alljährliche Kürbiswiegen statt. Dabei geht es um den schwersten Kürbis der Region, der es heil auf die Klaistower Waage [spargelhof-klaistow.de] schafft. Im vergangenen Jahr triumphierte ein Beelitzer Prachtexemplar mit 621 Kilogramm. 2014 gewann ein bisher ungeschlagener Rekordkürbis mit Schweizer Wurzeln und 956 Kilogramm.

BER-Terminal 2 öffnet später: In Corona-Zeiten fliegen weniger Menschen in den Urlaub oder dienstlich in andere Regionen. Das wirkt sich bereits auf den noch nicht eröffneten BER aus. Das Terminal 2 ist zwar fertiggestellt, seine Eröffnung wird sich aber wegen mangelnder Passagiere bis zum Frühjahr verzögern, teilte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup mit.

Klimaprotest in Berlin: Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat auch in Berlin am globalen Klimastreik teilgenommen. Mehrere tausend Menschen kamen auf der Straße des 17. Juni zusammen, um für Umwelt- und Klimabelange zu demonstrieren.

Warnstreik bei Öffis und Kliniken: Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag zur Arbeitsniederlegung bei den Berliner und Brandenburger Verkehrsbetrieben aufgerufen. Betroffen sind unter anderem BVG, Verkehrsbetriebe Potsdam, Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald, Uckermärkische Verkehrsgesellschaft, Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH, Busverkehr Oder-Spree, Barnimer Busgesellschaft, Cottbusverkehr, Havelbus Verkehrsgesellschaft, Regiobus Potsdam Mittelmark, Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder), Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel sowie DB Regio Nord Ost.

Berlin vor neuen Kontaktbeschränkungen: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angedeutet, dass es aufgrund steigender Coronafallzahlen zu neuen Kontaktbeschränkungen in Berlin kommen könnte. Details dazu werde der Senat am kommenden Dienstag erörtern, sagte sie dem rbb.

Der Herbst versetzt mich immer in eine Sammelwut, die von einem Bastelfieber begleitet wird. Seit ich einen Instagram-Account habe, sammle ich dort Ideen. Hier also einige Favoriten:

Der US-Konzern Tesla baut im brandenburgischen Grünheide seine Europa-Gigafactory. Der neue rbb|24-Podcast "Giga Grünheide - Tesla in Brandenburg" stellt die Frage: Was macht das mit dem Ort? In der ersten Folge geht es um das Tempo, in dem das Autowerk hochgezogen wird.

Am Donnerstag eröterte mein Kollege Haluka Maier-Borst im Absacker die Heizpilzsituation in Berlin. Daraufhin kam ein Kommentar von "Alt-Westberlinerin", die beziehungsweise der bei jedem Kommentarlesenden bestens bekannt ist:



"Gestern zeigte ich meinem Kind die Kantstraße, Savignyplatz. Lietzensee. Eigentlich suchten wir einen Herrn mit zwei Hunden auf der Abendrunde, aber so wurde es eine kleine Stadtführung. Schön war's. Und die Kantstraße war komplett wie vor Corona.. Es war in den Nebenstraßen-Streetfood-Läden teils echt voll (auf dem Gehsteig, ganz ohne Pilz), da fiel mir spontan ein, dass da was ist, was rum geht ... beinahe hätte ich es sekundenlang vergessen. Noch ist es erträglich draußen, aber bald zu kühl. Ob Charlottenburg nachzieht mit der Erlaubnis für Heizpilze? Klar, die Pilze bringen uns nicht um. Ich würde sogar eine Klimaabgabe zahlen, gehe aber gar nicht erst in Restaurants seit dem Lockdown. Insofern bin ich da kein Kriterium. Aber grundsätzlich finde ich die neue 'Draußenkultur"'schön, es belebt unsere Stadt. Gefällt mir gut."

