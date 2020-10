Kleiner Lichtblick im Übrigen für alle Fans von wissenschaftlichen Methoden, auch in der Politik ist nicht jede Hoffnung verloren. Statt weiter viel zu meinen, will Innensenator Andreas Geisel mehr wissen. Berlin soll sich bei einer Studie zu Extremismus in der Polizei mit beteiligen.

Eine Möglichkeit dazu, ist unter anderem das Tegeler Fließ, das für Nordbrandenburger und Nordberliner gut zu erreichen ist. Und eine gute Nachricht gibt es auch. Zwar werden die örtlichen Büffel den Winter in ihrem Lager verbringen und die bisherige Vereinbarung zwischen dem Bezirk Reinickendorf und dem Büffelbesitzer läuft aus. Aber es ist schon sichergestellt, dass auch in Zukunft die Büffel dort weiden werden, wie der tip schreibt [tip-berlin.de]

Raus gehen, weit weg von Menschen sein und sei es nur für einen Tag. Das braucht man vielleicht in diesen Zeiten. Nur habe ich die Gelegenheit dazu am vergangenen Wochenende verpasst. Fest vorgenommen habe ich mir darum bald das nachzuholen.

Bevor wir es hier vergessen, wir haben zurzeit auch eine andere Seuche hier als ungebetenen Gast: die Afrikanische Schweinepest. Und in dieser Hinsicht gibt es durchaus auch mal lobende Worte für die Politik. So schreibt uns der User "Toralf":

Ich wohne im Oderbruch. Egal was man von dem ganzen Zirkus um ASP halten mag. Alle Achtung was der Landkreis mit seinen Einheiten hier auf die Beine gestellt hat. Scheint als wollte unser Landrat der Landesregierung mal zeigen wie wir in MOL so was regeln.

Was ist Ihr Eindruck davon, wie sich die Politik in dieser doppelten Belastung schlägt? Schreiben Sie uns an: absacker@rbb-online.de.